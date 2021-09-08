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Генерального директора МИА «Россия сегодня» и ведущего программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сообщил РИА Новости.
Dmitrijus Kiseliovas
Dmitrijus Kiseliovas
© Itar-Tass / Scanpix

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — рассказал Киселев.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Киселева госпитализировали в состоянии средней тяжести, у него поражение легких «примерно 25–50%». По данным канала, ведущий работал до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония. ПЦР-тест показал положительный результат на ковид.

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Ранее Киселев сообщал, что привился от коронавируса «Спутником V».

В июне Киселев в своем телеграм-канале назвал вакцинацию от коронавируса «богоугодным делом».

Ведущий в эфире не раз критиковал россиян, которые не хотят прививаться от коронавируса. В одной из передач он назвал отказ от вакцинации «мракобесием и невежеством в чистом виде». В конце июня Киселев раскритиковал актера Егора Бероева, который на вручении ТЭФИ вышел на сцену с желтой звездой на пиджаке и выступил против принудительной вакцинации.

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