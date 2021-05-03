В восприятии россиян митинги за Навального чуть уступили речи Путина

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального стали одним из самых запомнившихся россиянам событий апреля. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 3 мая, результаты опроса проведенного социологами "Левады-центра". Протестные акции, прошедшие 21 апреля, назвали 10 процентов опрошенных, что на 7 процентных пунктов меньше, чем у послания Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.
На третьем месте оказалось обострение ситуации в Донбассе (9 процентов опрошенных). В список попали также ухудшение отношений с США и ЕС и связанные с этим высылки дипломатов и прекращение авиасообщения с Турцией. "События, связанные с коронавирусом и вакцинацией, называют запоминающимися все меньше людей", - отметили социологи, указав, что в представлении большинства респондентов (34%) в апреле не было запоминающихся событий, а еще 9% опрошенных затруднились с ответом.
Протестные акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального собрали в крупнейших городах России от 51,3 тысячи до 120 тысяч участников, подсчитало агентство "МБХ медиа" на основе данных корреспондентов, собеседников в регионах и СМИ. В ходе протестов, по данным "ОВД-Инфо", задержано более 1900 человек. Преследования участников продолжаются до сих пор.
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