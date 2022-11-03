По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года.
После Шеремета, тему увеличения срока службы в армии подхватили в Совете федерации. Глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев заявил, что в Совете Федерации пройдут консультации по возвращению двухлетнего срока службы в армии по призыву.
“Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано”, - цитирует Бондарева РИА Новости.
Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров также ранее поддерживал идею увеличить срок службы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента тема пока не обсуждается. “Заявлений от минобороны об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет не было, а именно этому ведомству принадлежит решающий голос по этому вопросу”, - добавил он.
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