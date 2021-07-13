В России зафиксировали новый максимум по смертям от ковида — 780 человек

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В России за сутки умерли от коронавируса 780 человек, это максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки в стране выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 4 991, Подмосковье — 2 550, Санкт-Петербурге — 1 936, Нижегородской области — 524, Свердловской области — 459, Красноярском крае — 437, Воронежской области — 435.
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