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В России за сутки умерли от коронавируса 780 человек, это максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.
В России зафиксировали новый максимум по смертям от ковида — 780 человек
© Itar-Tass / Scanpix

За сутки в стране выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 4 991, Подмосковье — 2 550, Санкт-Петербурге — 1 936, Нижегородской области — 524, Свердловской области — 459, Красноярском крае — 437, Воронежской области — 435.

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