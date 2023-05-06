Как сообщают экстренные службы, во время движения автомобиль Audi взорвался в селе Пионерское Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины.
"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении", - сказали в экстренных службах.
Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого.
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Официальная представительница российского МИД обвинила в инциденте западные страны и Украину.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара", - прокомментировала в своем телеграм-канале официальная представительница российского МИД Мария Захарова.
Прилепина на вертолете доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
С самого начала поступали противоречивые сообщения о состоянии Прилепина. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Прилепин получил тяжелые ранения. Пресс-служба писателя однако сообщала, что с ним "все в порядке".
"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".
Администратор телеграм-канала движения в разговоре с Би-би-си назвал Прилепина "одним из основных идеологов русского мира, непосредственно виновным в войне".
По словам его создателей, движение началось "с объединения крымских татар, украинцев и россиян".
От писателя до полевого командира
Захар Прилепин активно поддерживает российское вторжение в Украину и сам участвует в боевых действиях в Донбассе.
Еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года он поддерживал самопровозглашенные республики Донецкой и Луганской областей и называл себя полевым командиром батальона, который убивал людей в Украине "в больших количествах".
С 2015 года писатель работал советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко (убит в августе 2018 года), а затем сформировал собственное вооруженное формирование, в котором занял пост политрука.
В феврале 2017 года Служба безопасности Украины завела на Прилепина уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".
Прилепин известен прежде всего как писатель-прозаик, однако некоторые его произведения легли в основу нескольких фильмов и театральных постановок.
Наибольшую популярность на подмостках получил спектакль Гоголь-центра "Отморозки" в постановке Кирилла Серебренникова, поставленный по повести Прилепина "Санькя". Также в московском ЦДЛ шел спектакль "Допрос" по одноименному рассказу Прилепина.
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