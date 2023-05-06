Как сообщают экстренные службы, во время движения автомобиль Audi взорвался в селе Пионерское Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины.

"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении", - сказали в экстренных службах.

Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальная представительница российского МИД обвинила в инциденте западные страны и Украину.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара", - прокомментировала в своем телеграм-канале официальная представительница российского МИД Мария Захарова.

Прилепина на вертолете доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

С самого начала поступали противоречивые сообщения о состоянии Прилепина. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Прилепин получил тяжелые ранения. Пресс-служба писателя однако сообщала, что с ним "все в порядке".

"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".

Администратор телеграм-канала движения в разговоре с Би-би-си назвал Прилепина "одним из основных идеологов русского мира, непосредственно виновным в войне".

По словам его создателей, движение началось "с объединения крымских татар, украинцев и россиян".

От писателя до полевого командира

Захар Прилепин активно поддерживает российское вторжение в Украину и сам участвует в боевых действиях в Донбассе.

Еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года он поддерживал самопровозглашенные республики Донецкой и Луганской областей и называл себя полевым командиром батальона, который убивал людей в Украине "в больших количествах".

С 2015 года писатель работал советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко (убит в августе 2018 года), а затем сформировал собственное вооруженное формирование, в котором занял пост политрука.

В феврале 2017 года Служба безопасности Украины завела на Прилепина уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".

Прилепин известен прежде всего как писатель-прозаик, однако некоторые его произведения легли в основу нескольких фильмов и театральных постановок.

Наибольшую популярность на подмостках получил спектакль Гоголь-центра "Отморозки" в постановке Кирилла Серебренникова, поставленный по повести Прилепина "Санькя". Также в московском ЦДЛ шел спектакль "Допрос" по одноименному рассказу Прилепина.