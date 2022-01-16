В России выявили максимум заражений коронавирусом с середины декабря

В России за последние 24 часа заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено у 29 230 человек. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечается в сообщении, это максимум с 13 декабря 2021 года - тогда было зафиксировано 29 558 случаев.

Умерли за минувшие сутки 686 человек - это минимальное число скончавшихся от легочного заболевания COVID-19 и его последствий с 5 июля 2021 года, когда оперштаб сообщил о 654 смертях.

Общее число заразившихся с начала пандемии, по подсчетам оперштаба, достигло 10 803 534 человек, умерших - 321 320 пациентов. Эти данные расходятся с показателями Росстата, по подсчетам которого за один только 2021 год ковид стал причиной смерти 396,5 тыс. человек. Всего, полагает статистическое ведомство, с начала пандемии в стране умерли 625,9 тыс. человек с коронавирусом.

"Омикрон" вызывает рост числа инфицированных

Суточное число заразившихся опустилось до минимума за полгода 6 января, но затем снова стало расти. Это связано с распространением "омикрона" - более заразного, чем предыдущие, варианта коронавируса.

Первые случаи заражения "омикроном" в России были выявлены в конце 2021 года. На сегодняшний день этот вариант зафиксировали уже в четырех десятках регионов страны, заявили агентству "Интерфакс" в оперштабе по борьбе с коронавирусом.