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За минувшие 24 часа в России с диагнозом COVID-19 скончались 820 человек - это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных оперштаба. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа.
В России вновь резко возросла смертность от ковида
© Itar-Tass / Scanpix

В России вновь резко увеличилось число летальных исходов, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки в стране скончались 820 человек с диагнозом COVID-19, следует из официальных данных оперативного штаба, обнародованных в четверг, 23 сентября. Это максимальный показатель с начала пандемии. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве (54 скончавшихся), Санкт-Петербурге (53) и Свердловской области (36).

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В целом по РФ за минувшие 24 часа выявлены 21 438 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это почти на 2000 больше, чем днем ранее, и соотносится с суточными показателями заболеваемости, которые фиксировались в августе.

Суточная заболеваемость в Москве вернулась на уровень июля

Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечен и в Москве - 3445 новых случаев, это максимальное значение с конца июля. Городские власти пока не планируют вводить новые ограничения, но в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода части сотрудников компаний на удаленную работу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

За весь период с начала пандемии в России в общей сложности зарегистрированы 7 354 995 случаев заболевания COVID-19. Общее число скончавшихся от коронавируса составляет сегодня 201 445 человек, 6 558 780 пациентов выздоровели.

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Deutsche Welle

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