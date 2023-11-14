В России внесли поправки в закон о выборах президента

Президентские выборы пройдут в марте

Следующие выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Соперником нынешнего президента на них, по данным СМИ, может стать лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Кроме того, о намерении участвовать в них заявил 60-летний Борис Надеждин - экс-депутат Госдумы от партии "Союз правых сил". По данным источников "Медузы", одним из основных критериев, выставленных Кремлем для "оппонентов" Путина на выборах, должен стать их возраст - они должны быть не моложе 50 лет, чтобы 71-летний Путин не выглядел на их фоне слишком старым. Между тем, Владимир Путин пока официально не объявлял о своем участии в выборах, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков выражал уверенность в получении им более 80 процентов голосов.