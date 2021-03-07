"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", - сказал Тимаков.
С мнением инфекциониста согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский - он надеется, что заболеваемость снизится к апрелю-маю. Он пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".
На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусом. Но несмотря на это, Голикова отметила, что до того момента, пока не будет достигнут коллективный иммунитет, нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что в европейском регионе, включая Россию, вторую неделю подряд фиксируется менее миллиона новых случаев. Передача инфекции замедляется, считает она.
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