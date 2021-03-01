В России Twitter обвинили в "злостном нарушении законодательства"

Роскомнадзор обвинил американскую соцсеть Twitter в грубом нарушении российского законодательства о борьбе с запрещенным контентом. "Twitter злостно нарушает российское законодательство. В дополнение к информации Общественной Палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией", - говорится в сообщении надзорного ведомства, обнародованном в понедельник, 1 марта.

В Роскомнадзоре указали, что Twitter так и не удалил 2336 материалов о способах совершения самоубийств с призывами к суициду, 332 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 174 материала о способах, методы разработки, изготовлении и использовании наркотических средств.

В ведомстве также отметили, что в общей сложности Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенного в РФ контента. Это означает, что за все время Twitter не удалил почти 10 процентов от требуемой надзорным органом информации.

Twitter грозит штраф

В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, а также неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса наказывается административным штрафом для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Twitter пока не отреагировал на предъявленные Роскомнадзором претензии. Недавно Роскомнадзор обратился к соцсетям и, в первую очередь, к видео-платформе TikTok с требованием удалить призывы к проведению акций солидарности с арестованным и впоследствии осужденным российским оппозиционером Алексеем Навальным.