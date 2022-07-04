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Председатель партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибайтиск, а Калиниградскую область — в Балтийский край. Об этом сообщает РИА Новости
В России предлагают переименовать Калининград во Владибалтийск
© Reuters / Scanpix

"Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями", — пишет политик в своем телеграм-канале.

По его словам, из этого названия сразу станет ясно, что "речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики". Миронов отмечает, что решать этот вопрос должны жители региона.

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