В России предлагают переименовать Калининград во Владибалтийск

"Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями", — пишет политик в своем телеграм-канале.

По его словам, из этого названия сразу станет ясно, что "речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики". Миронов отмечает, что решать этот вопрос должны жители региона.