В России планируют на полгода запретить экспорт бензина

В России планируют с 1 марта 2024 года временно запретить экспорт бензина.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера РФ Александра Новака. Запрет будет действовать полгода и призван компенсировать спрос на топливо во время летних отпусков, полевых работ и плановых остановок на ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, правительство может обязать нефтяные компании увеличить продажи дизельного топлива на бирже до 16 процентов от общего объема производства. Сейчас норма составляет 12,5 процентов

Как указывает ТАСС, вводимое ограничение на экспорт бензина не будет распространяться на страны Евразийского экономического сообщества, а также на Монголию и Узбекистан и на самопровозглашенные Южную Осетию и Абхазию.