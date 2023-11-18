В России объявили в розыск Сергея Алексашенко

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ, бывшего первого зампредседателя Центробанка РФ Сергея Алексашенко. Он разыскивается по уголовной статье, пишет в ночь на субботу, 18 ноября, ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД. В карточке при этом не уточняется, о какой именно статье УК идет речь.

В то же время интернет-издание "Медиазона" утверждает, что карточка Алексашенко появилась или была обновлена на сайте российского МВД не позднее сентября 2022 года и не связана с последними событиями вокруг экономиста.

Генпрокуратуру попросили возбудить дела против Алексашенко и Гуриева