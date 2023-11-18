В России объявили в розыск Сергея Алексашенко

 
Deutsche Welle
Russian police officers patrol empty Red Square in central Moscow on May 2, 2023. - The main square of the Russian capital is closed for military parade preparation from late April till May 10. Russia will celebrate the 78h anniversary of the 1945 victory over Nazi Germany on May 9. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Russian police officers patrol empty Red Square in central Moscow on May 2, 2023. - The main square of the Russian capital is closed for military parade preparation from late April till May 10. Russia will celebrate the 78h anniversary of the 1945 victory over Nazi Germany on May 9. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
ФОТО: Scanpix
Карточка о розыске бывшего замминистра финансов РФ появилась в базе МВД РФ. О какой статье УК идет речь, при этом не уточняется. Ранее комиссия Госдумы призвала возбудить дело против Алексашенко и Гуриева.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ, бывшего первого зампредседателя Центробанка РФ Сергея Алексашенко. Он разыскивается по уголовной статье, пишет в ночь на субботу, 18 ноября, ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД. В карточке при этом не уточняется, о какой именно статье УК идет речь.

В то же время интернет-издание "Медиазона" утверждает, что карточка Алексашенко появилась или была обновлена на сайте российского МВД не позднее сентября 2022 года и не связана с последними событиями вокруг экономиста.

Генпрокуратуру попросили возбудить дела против Алексашенко и Гуриева

Комиссия Госдумы по "расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России" 16 ноября обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить против Алексашенко и еще одного известного российского экономиста Сергея Гуриева, объявленных в РФ "иностранными агентами", уголовные дела по статьям о "призывах к введению мер ограничительного характера" и "государственной измене". Глава комиссии Василий Пискарев обвинил Гуриева, Алексашенко "и других обладателей российских паспортов" в оказании США "активной помощи и поддержки в наложении на Россию все новых и новых санкций". Он сообщил, что в УК РФ за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Несколькими днями ранее живущая в Италии активистка Ирина Куклина опубликовала тред о ряде участников международной экспертной группы при Стэнфордском университете, которая анализирует воздействие санкций на РФ и дает рекомендации, как сделать их эффективнее. Куклина назвала входящих в эту группу Гуриева и Алексашенко "одними из разработчиков усиленных финансовых санкций для держателей российских паспортов" и "одними из разработчиков визабана для держателей российских паспортов".

Позже в тот же день издание "СВТВ", основанное российским политиком-либертарианцем Михаилом Световым, заявило, что "стали известны имена архитекторов санкций против России", назвав при этом имена Сергея Алексашенко, Сергея Гуриева, экс-посла США в РФ Майкла Макфола и экономистку Элину Рыбакову. "СВТВ" рассказало о предложениях группы Ермака-Макфола, опубликованных в апреле. В частности, эксперты предлагали полностью отказать обладателям паспортов РФ в выдаче шенгенских виз либо брать с них при этом "сбор на восстановление Украины", снизить нефтяной потолок для России с 60 до 45 долларов США за баррель, внести в санкционные списки еще "тысячи" россиян, ввести блокирующие санкции для десяти крупнейших российских банков, включая "Газпромбанк".

Алексашенко прокомментировал его работу в группе Макфола

Как заявил Сергей Алексашенко изданию "Новая газета Европа", он не помнит, чтобы он поддерживал какие-либо ограничения для рядовых россиян. "Я считаю, что с персональными санкциями качество гораздо важнее, чем количество", - добавил Алексашенко. Он подчеркнул, что его публичные высказывания ничем не отличаются от того, что он говорит в рамках работы группы по санкциям в отношении России.

Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов РФ с 1993 по 1995 год, а в 1995-1998 годах являлся первым заместителем председателя ЦБ РФ.

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