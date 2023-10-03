В России объявили в розыск Арестовича

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в реестр "террористов и экстремистов" по подозрению в причастности к терроризму. В ответ на это решение он написал в своем твиттере: "Мелочь, а приятно". В так называемой " ДНР " в апреле 2022 года, еще до аннексии Россией, на Арестовича возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.

Арестович стал известен после начала полномасштабной войны России против Украины. Будучи советником Офиса президента, он ежедневно выступал с брифингами, на которых говорил о хороших новостях и успехах в противодействии вторжению. Семнадцатого января 2023 года Арестович подал заявление об увольнении после того, как в стриме российского блогера Марка Фейгина заявил, что российскую ракету, которая попала в жилой дом в Днепре и стала причиной смерти 44 человек, предположительно, сбили украинские силы ПВО. В Офисе президента просьбу Арестовича удовлетворили.