В России объявили в розыск Арестовича

 
"Настоящее время"
Oleksijus Arestovyčius
Oleksijus Arestovyčius
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius

МВД России объявило в розыск бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. По какой статье на него заведено уголовное дело – неизвестно. За день до этого, второго октября, Арестович принял участие в "Форуме свободной России" в Таллинне.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в реестр "террористов и экстремистов" по подозрению в причастности к терроризму. В ответ на это решение он написал в своем твиттере: "Мелочь, а приятно". В так называемой "ДНР" в апреле 2022 года, еще до аннексии Россией, на Арестовича возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.

Арестович стал известен после начала полномасштабной войны России против Украины. Будучи советником Офиса президента, он ежедневно выступал с брифингами, на которых говорил о хороших новостях и успехах в противодействии вторжению. Семнадцатого января 2023 года Арестович подал заявление об увольнении после того, как в стриме российского блогера Марка Фейгина заявил, что российскую ракету, которая попала в жилой дом в Днепре и стала причиной смерти 44 человек, предположительно, сбили украинские силы ПВО. В Офисе президента просьбу Арестовича удовлетворили.

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