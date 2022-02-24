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В российских городах проходят акции протеста против вторжения на Украину. В большинстве своем они немногочисленные, но в некоторых городах, в том числе Москве и Петербурге, уже сотни задержанных. Власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.
В России на антивоенных акциях задержали больше тысячи человек
© AFP / Scanpix

Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани, Тольятти, Саратове и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

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По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), по состоянию на 21:00 в 48 российских городах задержали уже более 1000 участников протестных акций.

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин, выведи войска", некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщало издание Znak.com.

В Москве на Пушкинской площади днем задерживали людей с плакатами, затем площадь начали обносить забором.

К семи вечера, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.

"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне".

Полицейские массово задерживают людей возле здания "Известий", передает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Задержания проходят и на Тверской улице, сообщает проект Avtozak Live. По данным "ОВД-Инфо", в Москве задержали более 600 человек.

Около тысячи человек прошли шествием по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.

Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих остается в районе Пушкинской. Полицейские начали выхватывать из толпы и задерживать людей, которые ничего не скандируют.

На митинг в Петербурге пришли в том числе пожилые люди, которые пережили Великую Отечественную войну. "Я против войны, я пережил одну войну, с меня хватит", - сказал корреспонденту Би-би-си мужчина, представившийся блокадником.
Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые выступают против военной операции на Украине, думают "о своих сиюминутных проблемах и трудностях".

Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. В их числе - Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "подлинным безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.

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