В России число умерших от ковида уже шесть суток подряд превышает 800

Число умерших с диагнозом COVID-19 в России за сутки составило 805. Об этом в воскресенье, 26 сентября, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Количество летальных исходов за 24 часа превышает 800 уже шестой день подряд. До этого подобная тенденция фиксировалась в середине августа. Официально общее число скончавшихся с начала пандемии достигло в России 203 900.

При этом в 85 регионах за сутки выявлены 22 498 новых случаев заражения. Максимум из них в Москве - 3275, далее идут Санкт-Петербург (2055) и Московская область (1215). Совокупное количество официально зафиксированных инфицированных с начала эпидемии составило 7 420 913.

Попова: Оснований для локдауна нет

Несмотря на рост показателей, глава Роспотребнадзора Анна Попова пока не видит повода для введения в стране локдауна. "Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне нет", - заявила она.

Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова несколькими днями ранее указала, что, согласно исследованиям ученых, в Москве в настоящее время стопроцентно "доминирует дельта-штамм коронавируса".

По словам Поповой, среди инфицированных этим вариантов только около 2% привитых, что говорит об эффективности вакцинации.

В РФ начали продавать туры для вакцинации в Германии

Распространение мутаций отслеживают эксперты на базе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Центра лабораторных исследований департамента здравоохранения столицы. "Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело", - отметила Ракова.

21 сентября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российские операторы начали продавать туры для вакцинации за рубежом препаратами от COVID-19, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Чаще всего предлагают поездки в Сербию, где прививают иностранцев препаратами BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Выполняются также туры в Германию.