В РФ суды отложили рассмотрение исков Навального к колонии

По сообщению Telegram-канала SOTAvision, адвокаты Навального просили не приостановить, а отложить процесс, чтобы суд подал запрос к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) о местонахождении политика. В итоге два суда Владимирской области перенесли рассмотрение исков Навального.

"Сегодня у Алексея должно быть семь судов. Первые два уже состоялись - его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до "установления местонахождения Навального". За выходные юристы ФБК сделали запросы в более чем 200 СИЗО по всей стране. Ожидаем ответы", - написала Ярмыш.

Судьи, которые рассматривают жалобы известного российского оппозиционера Алексея Навального на условия содержания в колонии, приостановили рассмотрение дел до "установления местонахождения" политика. Об этом сообщила в понедельник, 18 декабря, на платформе Х пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

С 6 декабря сотрудники ФСИН не пускают адвокатов к Алексею Навальному, который ранее находился в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. Политика также не подключают по видеосвязи из колонии к заседаниям суда по его жалобам.

"Исчезновение" Алексея Навального

15 декабря на одном из заседаний суда была зачитана справка ФСИН о том, что Навальный "убыл в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области". В документе утверждалось, что политика перевели в рамках исполнения приговора по делу об "экстремизме". Куда именно отправили Навального, в справке не уточнялось.