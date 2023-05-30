Госомиссия изучит период с 2007 по 2022 год и будет иметь право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет, фактически лишив их права занимать государственные посты.

Члены комиссии будут выбираться парламентом, и представители правящей партии "Право и справедливость" будут иметь в ней большинство. Многие оппозиционные политики утверждают, что настоящая цель - борьба с оппозицией, в частности, с партией "Гражданская платформа" и ее лидером Дональдом Туском в преддверии выборов, назначенных на осень этого года.

Последние опросы общественного мнения показали, что "Право и справедливость" по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой среди политических партий страны, но ее может не хватить, чтобы получить большинство в парламенте.

"В нормальной демократической стране человек, который является президентом страны, никогда бы не подписал такой закон в стиле Сталина", - сказал депутат от "Гражданской платформы" Марцин Кервинский в интервью частной телекомпании TVN24.

Анджей Дуда в обращении в понедельник заявил, что "людям, которые действительно действовали в интересах Польши, нечего скрывать и абсолютно нечего бояться".

"Я верю, что парламент ответственно отберет членов этой комиссии, чтобы их кандидатуры и окончательный состав не вызвали сомнений общества относительно того, будет ли комиссия работать объективно и беспристрастно", - сказал он.

Дуда также предложил создать подобную комиссию на уровне ЕС.

Сам Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с принятием закона, а Еврокомиссия заявила о намерении проанализировать его.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Брюссель обеспокоен тем, что новый комитет может быть использован против независимых судей в Польше, и Европейская комиссия "без колебаний примет меры, если это потребуется".

Озабоченность в связи с созданием комиссии высказали и в Вашингтоне

"Правительство США обеспокоено принятием польским правительством нового законодательства, которое может быть использовано для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.

"Мы разделяем опасения многих наблюдателей, что этот закон о создании комиссии по расследованию российского влияния может быть использован для блокирования кандидатур оппозиционных политиков без надлежащей процедуры", - добавил он.

Польские власти в ответ заявили, что принятие закона является внутренним делом Польши.

"Польша уважает мнение и внимание наших союзников, которые касаются национальных законов, и подчеркивает, что их принятие является суверенной национальной компетенцией польского парламента", - говорится в заявлении МИД Польши.