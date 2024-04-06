В Орске из-за паводка прорвало дамбу. В городе объявлена срочная эвакуация

В последние дни в Оренбургской области пик паводка. Поэтому еще в четверг, 4 апреля, во всем регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как пишет газета «Коммерсант», дамба в Орске была построена 10 лет назад. Это не гидротехническое сооружение, а насыпная дамба, главная задача которой — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

Поздно вечером в минувшую пятницу, 5 апреля, в городе Орск в Оренбургской области после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, принять срочные меры к эвакуации. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели, предупредил глава города.

Уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, резко повысился, в связи с чем с Ириклинского водохранилища пришлось произвести рекордный сброс воды, сообщали местные СМИ.

Глава Орска Василий Козупица говорил, что дамба должна выдержать небывалую нагрузку, хотя до таких уровней после ввода дамбы в эксплуатацию в 2014 году вода еще не поднималась. Она не выдержала.

Вода прорвала дамбу в двух местах, сообщил в пятницу вечером Козупица. «Вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность», — предупредил глава города.