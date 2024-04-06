В Орске из-за паводка прорвало дамбу. В городе объявлена срочная эвакуация

 
bbcrussian.com
ФОТО: AFP/Scanpix

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области. Дело возбуждено по статьям «нарушение безопасности» и «халатность».

Областная прокуратура ранее заявила, что причиной прорыва дамбы стали «несвоевременно принятые меры» по содержанию сооружения «в надлежащем техническом состоянии».

Поздно вечером в минувшую пятницу, 5 апреля, в городе Орск в Оренбургской области после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, принять срочные меры к эвакуации. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели, предупредил глава города.

Как пишет газета «Коммерсант», дамба в Орске была построена 10 лет назад. Это не гидротехническое сооружение, а насыпная дамба, главная задача которой — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

В последние дни в Оренбургской области пик паводка. Поэтому еще в четверг, 4 апреля, во всем регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, резко повысился, в связи с чем с Ириклинского водохранилища пришлось произвести рекордный сброс воды, сообщали местные СМИ.

Глава Орска Василий Козупица говорил, что дамба должна выдержать небывалую нагрузку, хотя до таких уровней после ввода дамбы в эксплуатацию в 2014 году вода еще не поднималась. Она не выдержала.

Вода прорвала дамбу в двух местах, сообщил в пятницу вечером Козупица. «Вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность», — предупредил глава города.

Под угрозой затопления оказались два из трех районов города — Ленинский и Советский. Орск — второй по величине город в Оренбургской области, в ним живут почти 190 тысяч человек. Он находится рядом с границей с Казахстаном в 286 километрах от областного центра, река Урал делит его на две части — европейскую и азиатскую.

Сейчас вода затапливает микрорайон Старый город в Советском районе Орска на левом (азиатском) берегу Урала. В основном он застроен одноэтажными, двух- и трехэтажными домами 1930-х годов постройки и современными коттеджами, пишет «Интерфакс».

«Насыпная часть [дамбы] в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый, — заявили агентству в пресс-службе губернатора Оренбургской области. — Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем, эвакуация продолжается».

«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — предупредила городская администрация во «ВКонтакте».

Сейчас подтоплено около 600 домов на девяти улицах, вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, сообщает МЧС России.

Людей эвакуировали автобусами и микроавтобусами к родственниками в Новый город на другом берегу Урала и в пункты временного размещения, открытые в школах. В Старом городе отключили электричество. МЧС публикует видео, на котором спасатели обходят частный сектор и говорят людям уезжать.

В зону затопления попадают более 4 тысяч домов и почти 11 тысяч жителей, следует из заявлений властей.
МЧС сообщает, что последствия прорыва дамбы в Орске пытаются устранить, в работе задействованы десятки большегрузных грузовиков.

В дамбе образовалась значительная промоина, отмечает «Коммерсант». Это видно на видеороликах, снятых очевидцами. «Все, мы поплыли, мамуль», — говорит на одном из видео женский голос за кадром.

Издание «Урал56.ру» публикует кадры, на которых вода уже зашла в Старый город и продолжает «стремительно прибывать». На других кадрах бульдозер пытается засыпать место прорыва грунтом.

При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены два тела, но, по предварительным данным, их смерть не связаны с утоплением, сообщили «РИА Новости» в правительстве области.

О других пострадавших пока неизвестно. В пунктах временного размещения находятся 235 человек, остальные перебрались из своих домов в родственникам.

От паводка пострадал не только Орск, но и Оренбург. Городские власти просят жителей нескольких районов областного центра эвакуироваться.

«Паводок 2024 года в Оренбургской области — сильнейший за последние несколько десятков лет, — пишет издание „Оренбург Медиа“. — Сложная ситуация наблюдалась почти во всех территориях области, включая Орск: здесь уже несколько дней топило пригородные поселки. Однако ситуация с прорывом дамбы привела к эвакуации нескольких тысяч человек из зоны подтопления за один вечер».

Уровень реки Урал на утро субботы составляет 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня, сообщил глава Орска. Подтоплена половина территории Старого города. Уровень воды быстро растет.

Вода не уйдет в течение двух-трех дней, она уйдет в течение полутора-двух недель, а может быть и более, цитирует его «Урал56.ру». По словам Козупицы, произойдет повреждение домов — и не в каждом можно сразу будет жить.

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