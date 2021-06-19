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В России не прекращается рост числа заболевших коронавирусом, а вариант "Дельта", как сообщили в ВОЗ, теперь преобладает в мире. Эти и другие новости, связанные с пандемией коронавируса, в нашем обзоре.
Maskvoje vėl auga COVID-19 atvejų skaičiai
Maskvoje vėl auga COVID-19 atvejų skaičiai
© Itar-Tass / Scanpix

В России зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние четыре месяца - 17,9 тысяч новых случаев коронавируса - это максимум с начала февраля этого года. В Москве ситуация еще хуже - в столице зарегистрировано 9,12 тысяч новых случаев - рекордное число заболевших за весь период пандемии.

466 пациентов с коронавирусом за последние сутки умерли, из них 76 - в Москве.

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После Москвы эпидемия быстрее всего развивается в Московской области (1 456 новых случаев), Санкт-Петербурге (996 новых случаев).

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 177 миллионов, за время пандемии умерли более 3,9 миллионов человек, получили прививку более 2,6 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Вариант "Дельта" становится доминирующим во всем мире

Штамм коронавируса, получивший название Дельта, становится преобладающим вариантом болезни во всем мире, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Этот вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим во всем мире, потому что он более заразный", - сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта" был впервые выявлен в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур, а сейчас он распространился уже более чем в 80 странах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, именно "Дельту" сейчас находят у почти 90% заболевающих Covid-19 в российской столице. А как сказала российская вице-премьер Татьяна Голикова, инфицированность штаммом "Дельта" в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых - до 40%.

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