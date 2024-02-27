В Москве полиция приходит домой к участникам акций памяти Навального

"ОВД-Инфо" известно как минимум о четырёх таких случаях. Москвичку Софию Струкову увезли из дома в отдел полиции. 17 февраля её задержали у "Стены скорби" после возложения цветов в память о Навальном. Сегодня, 27 февраля, полицейские вручили Струковой предостережение и забрали в отдел "для беседы".

Ранее сегодня на выходе из дома задержали москвича Артёма Гусельникова. Его увезли в отдел полиции из-за возложения цветов в память о Навальном 17 февраля. Во время самой акции его тоже задерживали, но отпустили с предостережением. Причину нового задержания Гусельникову пока не назвали.

Сегодня же в отдел полиции увезли москвича Михаила Градова. По его словам, на него будут составлять протокол из-за возложения цветов 17 февраля. В тот день Градова задержали возле "Стены скорби" и вручили предостережение. Ещё одно предостережение ему принесли домой 23 февраля.