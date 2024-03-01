В Москве похоронили Алексея Навального

Ранее у храма в Марьино собрались сотни человек, писал "ОВД-Инфо". Здание было огорожено металлическими барьерами, люди выстроились вдоль них, отметило издание "Медиазона". По словам его корреспондента, полиция вела себя спокойно и не препятствовала журналистам. А в парке у Борисовского кладбища дежурила конная полиция, отмечает Sota.

В Москве на пути от станции метро "Марьино" до церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали", где отпевали Алексея Навального, был выстроен коридор из металлических ограждений, написало интернет-издание "Медиазона". У храма находились полицейские автомобили и автозаки, уточнил корреспондент. По его словам, ограждения были установлены и на Братеевском мосту, а силовики проверяли документы и личные вещи прохожих.