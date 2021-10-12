Первое заседание Госдумы РФ VIII созыва прошло во вторник, 12 октября. Его открыла депутат от партии "Единая Россия" 84-летняя Валентина Терешкова. По Конституции первое заседание Госдумы нового созыва должен открывать старший по возрасту депутат, однако 85-летний единоросс Владимир Ресин отказался от этого.

Как пишет газета "Коммерсант", ключевые предложения оппозиционных фракций были учтены, а большинство депутатов, занимавших в Госдуме VII созыва должности председателей комитетов, заняли посты зампредседателей.

Кто возглавил думские комитеты

В итоге 17 из 32 думских комитетов возглавили единороссы. Кроме прочего, они будут руководить комитетами по государственному строительству и законодательству, бюджету, безопасности и информационной политике. Коммунисты возглавят комитеты по делам СНГ, по аграрным вопросам, по развитию Дальнего Востока и по вопросам семьи.

Депутаты от ЛДПР будут руководить комитетами по международным делам, по труду, по местному самоуправлению, по физкультуре и спорту.

Партия "Справедливая Россия - За правду" получила комитеты по финансовому рынку и по делам национальностей, комитет по науке и высшему образованию, а также новый комитет по защите конкуренции.

Партия "Новые люди", впервые избранная в Госдуму, возглавит комитеты по туризму и по предпринимательству.

Спикером Госдумы VIII созыва был избран единоросс Вячеслав Володин, который занимал эту должность и в предыдущем составе нижней палаты парламента РФ. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от "Единой России" и Иван Мельников от КПРФ. Они также занимали эти посты и в Госдуме VII созыва.

Шесть из девяти вице-спикеров Госдумы РФ - единороссы, в том числе Петр Толстой и Ирина Яровая.

Выборы в Госдуму РФ VIII созыва

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. По их результатам представители "Единой России" получили 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, партия "Новые люди" - 13.

Кроме того, депутатами стали представители партии "Родина" Алексей Журавлев, "Гражданская платформа" - Рифат Шайхутдинов, Партии роста - Оксана Дмитриева, а также пять самовыдвиженцев.

По федеральному округу в Госдуму прошли 60 депутатов, 54 из них - от партии "Единая Россия".