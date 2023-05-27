По словам Галузина, помимо отказа от сопротивления, для "урегулирования" Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, признать "новые территориальные реалии", а также признать русский язык государственным и соблюдать основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Москвы об условиях для прекращения войны.

"Требования России устами МИД РФ скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только "встречные условия Украины" – немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и у постсоветских стран весь объем суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны", – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере.

Также Киев, по словам Подоляка, настаивает на закреплении зоны демилитаризации на территории России, сокращении наступательного оружия и юридически зафиксированной программе репарационных выплат.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.

По подсчётам Киевской школы экономики, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц и музеев. Также уничтожено и повреждено более 200 тысяч личных автомобилей и более 16 тысяч единиц общественного транспорта. Общий ущерб в докладе оценивается в 144 миллиарда долларов.