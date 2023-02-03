Концепция подготовлена коллективом авторов Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. В события вокруг современной России включат расширение НАТО на восток, развал соглашений о сокращении вооружений и "отказа США, НАТО и Евросоюза от обсуждения угроз национальной безопасности России," — пишет газета.

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Документ описывает события в ключе общей риторики Кремля. После отказа от обсуждения угроз, написано в нём, последовали "вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса". После студентам расскажут про признание независимости донбасских сепаратистов, объявление "Специальной военной операции", санкционное давление стран Запада и "попытки изоляции России от остального мира".

Авторы концепции рекомендуют преподавателям "избегать негативного уклона и очернительства" при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории. Ранее газета приводила в пример раздел, посвященный войне в Чечне: "Чечня в 1990-е годы стала прибежищем международного терроризма и криминала, в ней не действовали российские законы. Это стало основанием для проведения нескольких воинских операций для нормализации жизни и восстановления конституционного строя".

Один из опрошенных газетой экспертов прямо называл трактовку современных событий в документе пропагандой. Другой отмечает, что концепция рассматривает ряд современных событий, ещё не осмысленных исторической наукой в России.