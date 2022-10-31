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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести национализацию имущества людей и организаций, "связанных с киевским режимом". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В Крыму национализируют имущество людей и организаций, "связанных с киевским режимом"
© AFP / Scanpix

«Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — написал Аксенов.

По словам чиновника, в собственность Крыма перейдет имущество ряда компаний, включая крупнейший судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский цементный завод. По данным «Интерфакса», власти Крыма уже ввели временные администрации в АО «Бахчисарайский комбинат „Стройиндустрия“» и в сети строительных гипермаркетов «Новацентр».

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Аксенов отметил, что сокращений на национализированных предприятиях не планируется, однако исключением могут стать «уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей».

Государственный совет Крыма 18 октября внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», которые позволяют признать собственностью региона имущество иностранных государств и граждан. Это касается земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

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