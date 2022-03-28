"Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки", — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По словам представителя Кремля, Россия "не боится" заявлений Зеленского, однако "есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов". Сам Песков сказал, что пока не ознакомился с содержанием интервью.

Интервью у Зеленского 27 марта взяли главред "Дождя"* Тихон Дзядко, главред "Медузы"* Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев при участии и поддержке главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Оно длится примерно 1,5 часа.

Еще до выхода материала Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским и пригрозил журналистам проверками. Генпрокуратура заявила, что "будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".

После начала боевых действий России в Украине Роскомнадзор начал блокировать сайты независимых СМИ. Так, по требованию Генпрокуратуры заблокировали доступ к сайтам телеканала "Дождь"*, который впоследствии сообщил о приостановке вещания, радиостанции "Эхо Москвы", которую через несколько дней постановили ликвидировать. Под блокировку также попали "Медуза"*, "Медиазона"*, TJ, "Кавказский узел"*, Русская служба "Би-би-си", ТВ-2, Deutsche Welle*, Euronews, Delfi, Bild и еще несколько десятков СМИ и сайтов.