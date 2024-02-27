В городах России проходят акции памяти политика Бориса Немцова

В Москве цветы, свечи и портреты политика приносят к месту его убийства на Большом Москворецком мосту. Стихийный мемориал памяти Немцова появился здесь сразу после его гибели и продолжает существовать несмотря на то, что полиция и городские власти регулярно пытаются его уничтожить. Сегодня в возложении цветов на мосту приняла участие посол США в Москве Линн Трейси, сообщает телеканал "Дождь".