Согласно сообщениям, 35-летний Дмитрий Д., мобилизованный из Чапаевска Самарской области, был вооружен автоматом и гранатами, которые он угрожал применить в случае необходимости. Мужчина захватил в качестве заложников пятерых мобилизованных рядовых и троих офицеров. Каких-либо требований он не выдвигал. Одному из заложников предположительно удалось связаться с экстренными службами. Прибывшие на место силовики урегулировали конфликт: злоумышленник отпустил заложников и сдался.
Президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" в войне против Украины 21 сентября. От мобилизованных многократно поступали жалобы на перевод в штурмовые подразделения без должной подготовки, недостаток снабжения и жестокое обращение со стороны командиров.
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