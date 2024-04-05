У подозреваемого в теракте "Крокус Сити Холл" нашли старый коллаж с флагом Украины

В частности ведомство сообщило, что в телефоне были обнаружены "фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом". Речь идёт о коллаже, посвящённом российскому вторжению в Украину, на нём указана его дата - 24 февраля 2022 года. Как выяснило "Агентство", этот коллаж опубликован в интернете больше года назад. "Такая картинка могла сохраниться в телефоне террористов при чтении открытых источников в интернете. Например, Google находит такую же картинку как минимум в двух источниках", - отмечает "Агентство".

С датой начала вторжения связано и второе предположение Следственного комитета об "украинском следе" в теракте. В сообщении ведомства утверждается, что "утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему". Что это за куратор, в сообщении не говорится, однако утверждается, что именно по его указанию подмосковный "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения.