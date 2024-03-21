Товарооборот между Россией и Грузией резко сократился

Импорт из России сократился почти на 7,5% и составил 313 миллионов долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал почти на четверть, составив в денежном исчислении меньше 97 миллионов долларов.

Сокращение товарооборота происходит на фоне новых обвинений в адрес грузинских властей в нарушении западных санкций в отношении России. В частности, ряд грузинских неправительственных организаций обвиняют правительство в том, что именно через Грузию товары двойного назначения и другие подсанкционные товары, в том числе микрочипы, попадают в Россию и используются российской армией в ходе широкомасштабной войны против Украины. С такими же обвинениями в адрес грузинских властей неоднократно выступал и Киев.