Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: подозреваемые и хронология

Telegram-канал «Моя Москва» опубликовал кадры допроса Файзова в больнице. Судя по видео, мужчина не понимает, что происходит. Он говорит, что получил документы на пребывание в РФ прямо в аэропорту. Видео начинается с его реплики на таджикском языке «Что я сделал?» The Insider перевел допрос на русский язык.

«Радио Свобода», изучив его соцсети, обнаружила , что Файзов публиковал каллиграфические работы на религиозные темы в соцсети VK и был подписан на паблики «Я люблю ислам», «Ислам – моя жизнь», «Таджики со всего мира» и паблик, который предоставляет услуги по получению российского гражданства и временного вида на жительства.

В его старом аккаунте в соцсети нет фотографии самого Файзова, но несколько из них сохранились в архивных копиях профиля. Одна из них сделана на Краснохолмской набережной в Москве, напротив Дома Музыки, и была опубликована в 2016 году. На фото тот же человек, как и на снимках, которые опубликовала Baza из нового аккаунта Файзова. Кроме того, одни и те же люди есть в списках друзей как в новом, так и в старом аккаунте.