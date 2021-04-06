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Сроки возвращения российского посла Анатолия Антонова в США зависят от того, какие Вашингтон предпримет шаги по нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Russian foreign ministry
Russian foreign ministry
© RIA/Scanpix

"О конкретных сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон говорить рано. По большому счету, здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений", — сказал источник ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что консультации, для которых Антонов был вызван в Москву, сейчас ”продолжаются, и в самом разгаре”.

МИД РФ вызвал Антонова в Москву для консультаций 16 марта. Это было сделано через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что считает главу российского государства Владимира Путина ”убийцей”.

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Комментируя вызов посла, в российском МИДе возложили ответственность на США за то, что российско-американские связи в последние годы были ”заведены в тупик”.

Госдепартамент заявил, что не планирует в ответ вызывать для консультаций посла США из Москвы.

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