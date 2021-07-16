Статья была опубликована 12 июля на официальном сайте Кремля. В ней президент России написал, что в середине прошлого тысячелетия название "Украина" использовалось в значении слова "окраина", жители Киева, левобережья Днепра, Полтавщины, Черниговщины и Запорожья считали себя частью русского православного народа и назвались "Малороссией", а после войн с Османской империей в состав России вошли Крым и земли Причерноморья, получившие название "Новороссия".
Дальнейшие попытки украинцев выбраться из-под влияния Москвы Путин связал исключительно с внешним давлением Запада, который, по мнению главы России, "всегда стремился к подрыву нашего единства". В статье Путин заявил, что сегодняшняя Украина полностью отдана "под внешнее управление", из-за чего она превратилась, как считает президент России, "в беднейшую страну Европы", в которой русскоязычное население подвергают "принудительной смене идентичности" и "насильственной ассимиляции".
Статья вызвала неоднозначную реакцию на Украине. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить её с Владимиром Путиным при личной встрече.
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