Алексей Навальный находится в УВД Химки, сообщил в ночь на понедельник, 18 января, юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. "Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске", - написал Гимади в своем Twitter.
Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске. pic.twitter.com/6eX1GIBwfz— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 17, 2021
Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания его адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но ей в этом отказали. Соратники Навального несколько часов после его задержания не знали, где именно находится оппозиционер.
В Германии Алексей Навальный провел около четырех месяцев, он лечился после того, как был отравлен "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Лидеры ЕС, а также европейские и американские политики призывают российские власти немедленно освободить оппозиционера.
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