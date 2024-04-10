Срок проверки в связи со смертью Навального продлили до 20 апреля

Согласно документу, 16 февраля в день смерти Навального была начата соответствующая проверка. На основе неё было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас же это постановление отменили и материалы проверки заново приняли в производство.

Жданов указал на то, что с момента смерти Навального и до сих пор государство не дало никакой официальной информации о её причинах.