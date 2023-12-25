Соратники Навального нашли его в ИК в Ямало-Ненецком округе

Соратник Навального Леонид Волков отметил, что колония, в которой оказался оппозиционер, находится "за полярным кругом". "До этой колонии практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать. Это максимально возможный уровень изоляции от мира - для чего все и затевалось", - написал Волков в X.

Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ФБК ) Иван Жданов отметил, что для нахождения Навального его соратники отправили 618 запросов. А в ИК-3 адвоката Навального "пустили тоже далеко не сразу". "Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom", - констатировал Жданов.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в исправительной колонии №3 (ИК-3) в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Эти первые с 5 декабря данные о местонахождении Навального обнародовала в понедельник, 25 декабря, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в соцсети X. "Мы нашли Алексея Навального . Сегодня его посетил адвокат. Алексей в порядке", - написала она.

Связи с Навальным не было 19 дней

Соратники, адвокаты и родственники Навального не могли с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Вплоть до 25 декабря никакой подтвержденной информации о том, где он мог находиться, не было. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС, США и Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призывали Россию незамедлительно предоставить информацию о нем.

Уголовное преследование Навального в России

Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).