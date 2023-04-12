В январе сообщалось, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко отклонил прошение Сапеги о помиловании. В тексте она якобы написала, что совершила преступление по молодости и глупости, но "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается". В марте Сапегу внесли в Беларуси в список причастных к террористической деятельности.
24-летняя Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту.
Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел.
Сапегу также обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала оппозиционный телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур. После президентских выборов в Беларуси годом ранее в стране начались жёсткие подавления массовых выступлений против официальных результатов голосования и репрессии против активистов, несогласных с переизбранием Лукашенко на шестой срок.
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