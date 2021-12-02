Симоновский суд Москвы заменил оппозиционному политику Любови Соболь условные исправительные работы по так называемому "делу Кудрявцева" на реальные. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 2 декабря, адвокат политика Владимир Воронин.

Как написал юрист в своем Instagram, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), выступившая с требованием о замене приговора, "якобы три месяца пыталась найти Любовь, но не смогла". При этом инспекция не смогла выполнить даже собственную четкую инструкцию по розыску: "члены семьи и коллеги не были опрошены, а подразделение розыска московского УФСИН не было проинформировано о розыске", - указал Воронин. Тем не менее суд, по словам адвоката, "вполне удовлетворился" этим и вынес решение, которое будет обжаловано.

Требование ФСИН

12 ноября стало известно, что ФСИН вышла с ходатайством об отмене условного осуждения Соболь "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

"Квартирное дело"

15 апреля мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Ее признали виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, по словам Соболь и мнению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), имел отношение к отравлению политика Алексея Навального.

9 августа стало известно, что Любовь Соболь покинула Россию. Это произошло после того, как 3 августа суд приговорил политика к полутора годам ограничения свободы по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Приговор в силу не вступил, но решение о мере пресечения, избранной на время следствия, прекратило действовать. Соболь воспользовалась этой возможностью для беспрепятственного выезда из страны.