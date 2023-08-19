СМИ: В России могут исчезнуть из продажи почти 200 лекарств

Россияне могут лишиться доступа к почти 200 лекарственным препаратам. В письме министерства здравоохранения подведомственным ему медицинским учреждениям перечисляются 196 зарубежных лекарств, которые перестанут производиться в России или импортироваться, пишет издание "Холод" в пятницу, 18 августа.

По его данным, в этом списке оказались некоторые антибиотики, препараты для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, эпилепсии, болезни Паркинсона и психических заболеваний. В перечне также фигурируют препарат от кашля "АЦЦ", обезболивающее и жаропонижающее средство "Панадол", а также "Но-шпа", "Сальбутамол" и ряд импортных детских вакцин против кори, дифтерии, коклюша, краснухи и других инфекций.

Особенно тревожно - возможное исчезновение современных антибиотиков