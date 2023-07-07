СМИ о роскоши бронепоезда Путина: радиолифтинг, хамам, кинотеатр, спортзал и многое другое

аппарат для искусственной вентиляции легких Carina Drager, аспиратор для санации верхних дыхательных путей Atmos, дефибриллятор Defigard, инфузомат Space B. Braun (позволяет отмерить и ввести пациенту точную дозировку препарата), монитор пациента Infinity M540 (с его помощью следят за пульсом, давлением, температурой и другими параметрами во время анестезии, вентиляции легких и так далее).

Есть в поезде и тренажерный зал, укомплектованный полным набором всевозможного спортивного инвентаря. Зал укомплектован скамьей для пресса, тренажером для гиперэкстензии, степ-платформой, татами, гимнастическим матом и гантелями весом до восьми килограммов, есть тренажеры для укрепления мышц бедра. А вот штанг для жима лежа, становой тяги и приседаний здесь нет.

Однако больше внимания уделено именно омолаживающим процедурам. Для «Главного пассажира» в бронепоезде установлен аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое, пишет «Досье». С помощью такого оборудования можно омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез, который усиливает выработку коллагена и эластина, дезинкрустацию (очистку пор от грязевых отложений и комедонов), микромассаж и лимфодренаж.

Как рассказал Каракулов, ФСО занимается обслуживанием поезда постоянно — наготове всегда должен быть экипаж. Это достаточно непросто, так как каждый экипаж должен проходить регулярный карантин, поэтому на карантине они сидят посменно — как вахты: один расчет сменяет другой.

«Российское телевидение — это обязательное требование при подготовке резиденции к визиту президента, — рассказывал ”Досье” капитан ФСО Глеб Каракулов, сбежавший из страны. — Резиденция — абстрактное понятие, это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс. При подготовке есть требование, чтобы там вещали именно российские каналы, например, „Россия“».

Как пишет «Досье», проблемой для «Циркона» стала установка телевизоров — несмотря на их стоимость (встраиваемый Mirror Media обошелся в 1,2 млн рублей), телевизоры теряют сигнал, когда вагон проезжает под мостами или рядом с высокими зданиями и антенна оказывается в тени. Для решения проблемы специалистам Московского научно-исследовательского института радиосвязи пришлось разработать собственную систему буферизации, чтобы Путин мог не ждать по несколько минут, пока загрузится картинка.

Каракулов также рассказал, что долгое время была проблема с оборудованием шифрованной радиосвязи — ФСО использовали устаревшее оборудование, и долгое время ее никто не менял, несмотря на все просьбы, говорит Каракулов.

«Один спутниковый терминал у нас работал с одним каналом на скорости 4,8 килобита в секунду, а другой предоставлял 4 канала со скоростью не выше 9,6 килобита в секунду. И еще один терминал, который при наличии ресурса может выдавать чуть меньше мегабита. Морально эти терминалы давным-давно устарели. Мы с горем пополам смогли достучаться до руководства и только с 2021 года начали закупать современные спутниковые терминалы, которые выдают несколько мегабит скорости».



Броня