Мужчинам "мобилизационного возраста" могут ограничить выезд из России после окончания "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины. Об этом со ссылкой на два источника, близких к администрации президента сообщает издание "Медуза" в воскресенье, 25 сентября.

По словам одного из собеседников издания, наиболее вероятная дата введения запрета - 28 сентября. "Референдумы" в "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины закончатся вечером 27 сентября. Собеседник "Медузы" рассказал, что, возможно, будет введено подобие "выездных виз" и для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

В России уже ограничен выезд для мужчин

Военные комиссары нескольких субъектов России в приказах о мобилизации уже запретили военнослужащим запаса выезжать за пределы России. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале уведомления, выданные сотрудниками ФСБ людям, пытавшимся выехать из России в Казахстан. В справках утверждается, что им отказано в выезде на основании решения военного комиссариата.

После объявления о мобилизации россияне стали массово уезжать из страны

Мобилизация в России началась 21 сентября. По словам президента Владимира Путина, призыву подлежат те, кто находится в запасе, имеет соответствующие воинские специальности и боевой опыт. Минобороны России, отвечая на вопрос о возрастных ограничениях, сообщило, что, по закону, призыву по мобилизации подлежат граждане, имеющие звания рядового и сержантского состава до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

При этом юристы указывали, что по всей России не соблюдаются ограничения, установленные ведомством, и под призыв попадают люди старшего возраста, не служившие и не имеющие званий.

Сразу после объявления Путины мобилизации в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. Были раскуплены почти все прямые рейсы в соседние с республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан, а также в Турцию и Сербию. На сухопутных границах России с Грузией, Казахстаном и Монголией образовались многокилометровые пробки.