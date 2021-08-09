Оппозиционный политик, соратница Алексея Навального Любовь Соболь улетела в Турцию, несмотря на запрет суда покидать Москву и Московскую область, сообщает в воскресенье, 8 августа, телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Позже эту же информацию распространили еще несколько российских СМИ.
По словам собеседника канала, Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа. В Турции она должна сделать пересадку, конечный пункт ее поездки пока не известен, утверждается в репортаже.
Приговор Соболь по "санитарному делу"
3 августа Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь в рамках так называемого "санитарного дела" виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Именно так суд расценил призывы Соболь и других соратников оппозиционера Алексея Навального выйти 23 января на митинг в его поддержку.
В итоге политика приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. В течение этого срока Соболь запрещается покидать жилье с 22 часов вечера до 6 утра, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, ее обязали три раза в месяц являться на инспекцию.
"Квартирное дело" Любови Соболь
Ранее суд приговорил Любовь Соболь по так называемому "квартирному делу" (о проникновении в жилище возможного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого политик считает отравителем Навального) к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты.
Сама Любовь Соболь на момент публикации материала DW никак не прокомментировала сообщения СМИ о ее возможном отъезде из России. Между тем днем 8 августа на канале политика в YouTube был опубликован очередной выпуск ее авторской программы "Что случилось?", одной из тем которого было отравление Алексея Навального.
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