Sky News: Россия в обмен на дроны доставила в Иран 140 миллионов евро наличными и захваченное западное оружие

Власти России переправили в Иран наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на партию беспилотников, заявил Sky News источник в службах безопасности.

Полученное оружие позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии для использования в будущих войнах, считает собеседник Sky News.

В обмен на это Москва получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136

В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 миллионов евро, утверждает источник канала.

Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные аппараты, которые потом применяются в Украине. 5 ноября глава МИД Ирана впервые признал поставки, но заявил, что они произошли еще до вторжения и речь шла о «небольшом» количестве дронов.