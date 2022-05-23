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На долю стран, которые ввели санкции против РФ, приходится половина внешнеторгового оборота страны. Около 44 процентов российского экспорта идет в страны, не присоединившиеся к санкциям, сообщило РБК.
Санкции Запада коснулись 20 процентов российского экспорта
© Reuters / Scanpix

Под санкции, введенные против России из-за войны в Украине, попало около 20 процентов российского экспорта, сообщило в понедельник, 22 мая, агентство РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова главе партии КПРФ Геннадию Зюганову от 5 мая 2022 года.

Как следует из письма, на долю стран, которые ввели санкции против России, приходится половина внешнего торгового оборота РФ. В частности, торговля со странами "большой семерки" (G7) составляет 25 процентов от общего объема внешней торговли России. Введенные торговые ограничения касаются не всего экспорта, а лишь его части, поэтому другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли.

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"Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20 процентов российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи", - пояснил Решетников. В 2021 году весь товарный экспорт России составил 493 млрд долларов.

Торговля с "дружественными странами"

Вторая половина российской внешней торговли приходится на страны, занимающие нейтральную или дружественную позицию, отмечается в письме министра. В 2021 году товарооборот России с государствами, которые не поддержали санкции, составил 356 млрд долларов.

Доля так называемых дружественных стран в российском товарообороте, которая на данный момент составляет 44 процента, по мере переориентации товарных потоков с рынков стран Запада будет увеличиваться, прогнозируют в Минэкономразвития.

Вопреки санкциям, в марте поставки из России в 27 стран ЕС увеличились на 75 процентов до 16,2 млрд евро (по сравнению с 9,2 млрд евро в марте 2021 года). Однако это связано прежде всего с фактором роста цен на российские энергоносители, отмечает РБК.

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Deutsche Welle
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