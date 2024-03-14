Российские "военкоры" сообщили о боях с "украинскими диверсантами" в приграничных районах Белгородской и Курской областей

О бое в районе Сподарюшино, в ходе которого российские военные и пограничники "уничтожают живую силу и технику", также сообщает проект WarGonzo "военкора" Семена Пегова. Проект утверждает, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли первую попытку "диверсантов" проникнуть на территорию РФ в районе поселка Теткино Курской области.

По данным Telegram-канала Shot, группа из 30 "диверсантов" подошла к Сподарюшино со стороны с украинской деревни Поповка Сумской области. Канал утверждает, что убиты 12 "диверсантов" и уничтожены две боевых машин пехоты Bradley. Telegram-канал Baza пишет, что село Сподарюшино оцеплено.

Коц со ссылкой на "непосредственного участника" боя пишет, что российские военные отражают атаку на пограничный пост Сподарюшино. "Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой", — цитирует собеседника "военкор".

Информацию о боях с "украинскими диверсантами" в районе Теткино подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, российские военные и пограничники "не позволили и не позволят" "диверсантам" проникнуть на территорию РФ.

Власти Белгородской области и Минобороны РФ сообщения о боях не комментировали. В оперштабе Белгородской области лишь опровергли сообщение о том, что в регионе ищут машину с логотипом Красного креста, на которой, как утверждалось, передвигаются "украинские диверсанты".

Представители вооруженных формирований, которые воюют на стороне Украины и ранее проникали на территорию РФ, — легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) — не сообщали о боях в приграничных регионах.