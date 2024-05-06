Россия проведет учения с тактическим ядерным оружием

Тактическое ядерное оружие - ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты) и обладающие относительно (в сравнении со стратегическим оружием) малой мощностью, к примеру, несколько килотонн в тротиловом эквиваленте.

Нестратегическое ядерное оружие могут применять, в частности, ракетные комплексы "Искандер", недавно размещенные в Беларуси. По оценкам, Россия обладает крупнейшим в мире запасом таких вооружений. На поле боя они никогда не применялись. В СССР проводились учения с использованием тактического ядерного оружия. В современной России таких учений еще не было. С начала войны России против Украины страны Запада высказывали опасения, что Россия в случае неудач на фронте может применить тактическое ядерное оружие.