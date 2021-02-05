Как пишет EU Observer со ссылкой на источники в ЕС, Москва приурочила высылку дипломатов к моменту пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сегодня в столице РФ проводил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В самом начале встречи Боррель объявил Лаврову, что отношения между Евросоюзом и Россией переживают по-настоящему тяжелый момент после отравления оппозиционера. "Определенно наши отношения сейчас крайне напряжены, и ситуация с Навальным - это нижняя точка", - подчеркнул Боррель.

По данным издания EU Observer, высланные дипломаты якобы участвовали в акциях протеста в защиту Навального.

МИД России вскоре подтвердил, что, действительно, объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях. В ближайшее время они должны покинуть страну.

В связи с инцидентом в Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника посольства Германии, которым был заявлен протест. В МИД ожидают, что иностранные дипломаты, находящиеся в России, после этого будут строго следовать нормам международного права.

Ранее некий неназванный источник в Москве заявил РИА "Новости", что шведский дипломат 23 января участвовал в акции протеста на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В посольстве Швеции заявили, что сотрудник только наблюдал за шествием. "Министерство иностранных дел Швеции категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в демонстрациях... Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой", - сообщили в посольстве, напомнив, что мониторинг и наблюдение за политическими событиями в стране входит в обязанности дипломатов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Напомним, суд над Навальным, состоявшийся 2 февраля, также привлек внимание рекордного числа дипломатов: в зал пустили представители Европейского союза, посольств Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Латвии, Польши и других европейских дипмиссий. Всего в МИД РФ насчитали 14 представителей иностранных посольств, приехавших поддержать Навального во время процесса по сфабрикованному делу "Ив Роше". В российском министерстве иностранных дел тогда назвали это попыткой давления на суд.

Россия все чаще высылает иностранных дипломатов

В 2021 году это уже вторая высылка иностранных дипломатов из России. 18 января МИД РФ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Нидерландов. Им было объявлено о необходимости покинуть страну в течение двух недель. В российском МИД объяснили, что это решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности, из-за объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.

28 декабря 2020 года МИД РФ сообщил, что помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение 72 часов. В российском дипведомстве подчеркнули, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии.

23 декабря 2020 года стало известно, что Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата. В российском МИД отметили, что это стало ответной мерой в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе.

12 октября 2020 года МИД РФ сообщил, что два сотрудника посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть страну. Принятые меры являются ответом на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.

31 августа 2020 года стало известно, что Россия высылает трех словацких дипломатов, руководствуясь принципом взаимности. Послу Словакии был заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой трех дипломатических сотрудников посольства РФ в Словакии.

28 августа 2020 года стало известно, что Россия высылает советника норвежской дипмиссии Яна Флэте на фоне шпионского скандала. Среди 19 сотрудников посольства в РФ Флэте являлся вторым по значимости после посла.

24 августа 2020 года Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены и высылку сотрудника российской дипмиссии.

15 июня 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Данный шаг стал ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".

12 декабря 2019 года стало известно, что два сотрудника немецкого посольства в России объявлены персонами нон грата, их обязали покинуть страну в течение недели. Также послу ФРГ выразили протест. Меры были связаны с аналогичными действиями Берлина.

5 декабря 2019 года в МИД России послу Болгарии была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата. В МИД РФ уточнили, что "данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата".

13 августа 2019 года сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на провокацию, устроенную в мае украинскими спецслужбами. СБУ объявила сотрудника Генерального консульства России во Львове персоной нон грата, не предъявив каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения. Только 13 августа украинские спецслужбы заявили, что он якобы занимался разведывательной деятельностью. СБУ также сообщила, что российский дипломат покинул страну.

8 мая 2019 года издание Expressen со ссылкой на представителя шведского внешнеполитического ведомства сообщило, что МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

16 апреля 2019 года стало известно, что сотрудник польского консульства в Иркутске признан персоной нон грата. Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара отметила, что "это результат применения российскими властями принципа взаимности".