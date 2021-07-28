aA
YouTube уведомил о требовании закрыть каналы сторонников Навального Владимира Милова, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Роскомнадзор также блокировал тексты песен на Genius.com.
Leonidas Volkovas
Leonidas Volkovas
© Reuters / Scanpix

Видеохостинг YouTube уведомил сторонников лишенного свободы оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади о требовании Роскомнадзора удалить запрещенный контент из их личных каналов. Об этом сообщил сам Волков во вторник, 27 июля, в Twitter.


Как следует из текста уведомления, обнародованного Волковым и подписанного командой YouTube, владельцев каналов предупреждают, что они должны удалить их содержимое, иначе "компания Google может быть вынуждена заблокировать контент".

Роскомнадзор ограничивает доступ к каналам, ссылаясь на требования Генпрокуратуры РФ, обнаружившей в опубликованных видеоматериалах "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением общественного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной, недостоверную общественно-значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

На канале Милова более 200 тысяч подписчиков, на канале Волкова — более ста тысяч, у Албурова — 917, у Гимади — 13.

Роскомнадзор блокирует тексты песен

В тот же день стало известно, что Роскомнадзор по требованиям Роспотребнадзора и МВД внес в реестр запрещенной информации 30 страниц сайта с текстами песен Genius.com, материалы на котором могут размещать сами пользователи, о чем сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно порталу "Роскомсвобода", в реестр внесены тексты песен таких исполнителей, как российские рэперы Хаски, Фараон, Фейс, украинский рэпер Юра Авангард с псевдонимом "вышел покурить", группы "Психея", "25/17" и другие.

Днем ранее Роскомнадзором были заблокированы почти 50 сайтов, связанных с Алексеем Навальным, в том числе Navalny.com.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Через месяц после отмены карантина в Литве установили новые критерии введения ограничений (18)

Правительство Литвы уже планирует вернуть некоторые...

Жители Алитуса напуганы - среди нелегалов распространяется чесотка (33)

Врачам Алитусской больницы удалось спасти жизнь двоим...

Коронавирус в Литве: 337 новых случаев, никто не умер (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 337 новых случаев...

Действия "Содры" шокировали мужчину: на счетах неожиданно "заморозили" сотни евро (5)

26 июля Фонд социального страхования (" Содра ") разослал...

Рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегальный мигрант (15)

По предварительным данным, за минувшие сутки...