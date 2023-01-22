Как пояснили изданию в Роскомнадзоре, ограничение, которое вступит в силу с 1 марта, подразумевает запрет ряду российских организаций использовать Telegram для "передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг".

Сам запрет обусловлен принятыми в прошлом году поправками к закону "Об информации", согласно которым сервисам, которые в РФ признаны иностранными мессенджерами, запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим "госзадание", - пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Санкции против российских банков



После начала войны России против Украины многие российские банки оказались под западными санкциями. Кредитные организации лишились возможности размещать свои приложения в магазинах App Store и Google Play. Зимой несколько российских банков, включая ПСБ, ВТБ и Альфа-банк, анонсировали запуск услуг онлайн-банкинга для физических лиц в своих чат-ботах в Telegram.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов и старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин тогда заявляли, что эти сервисы будут полностью безопасными, поскольку информация, являющаяся банковской тайной, непосредственно через Telegram передаваться не будет, а сами операции будут проходить "внутри защищенной системы банков". При этом для бизнес-клиентов ПСБ ввел систему онлайн-платежей в Telegram еще в 2021 году.